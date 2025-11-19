شکست گلپایگان از روژمیوه مریوان شکست گلپایگان از روژمیوه مریوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال کشور تیم روژ میوه زریبار مریوان به مصاف تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان در سالن ۱۲۰۰ زاگرس رفت و در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه سه بر صفر تیم گلپایگان را شکست داد.

ست‌های این دیدار با امتیازات ۲۵–۲۱، ۲۹–۲۷ و ۲۵–۲۳ به سود تیم روژ میوه زریبار خاتمه یافت.

حسین دوجی سرمربی تیم روژ میوه مریوان با اشاره به اهمیت این پیروزی گفت: این بُرد نشان داد که تیم در مسیر پیشرفت قرار دارد و اتحاد بازیکنان می‌تواند ما را در ادامه مسابقات به موفقیت‌های بیشتری برساند.