پخش زنده
امروز: -
تیم روژ میوه زریبار مریوان در هفته پنجم لیگ دسته یک والیبال کشور با نمایشی قدرتمند موفق شد تیم گلپایگان را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته یک والیبال کشور تیم روژ میوه زریبار مریوان به مصاف تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان در سالن ۱۲۰۰ زاگرس رفت و در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه سه بر صفر تیم گلپایگان را شکست داد.
ستهای این دیدار با امتیازات ۲۵–۲۱، ۲۹–۲۷ و ۲۵–۲۳ به سود تیم روژ میوه زریبار خاتمه یافت.
حسین دوجی سرمربی تیم روژ میوه مریوان با اشاره به اهمیت این پیروزی گفت: این بُرد نشان داد که تیم در مسیر پیشرفت قرار دارد و اتحاد بازیکنان میتواند ما را در ادامه مسابقات به موفقیتهای بیشتری برساند.