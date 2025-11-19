به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره گیلدخت گفت: تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و هنری اقوام ایرانی و پرورش استعداد‌های نوپا در طراحی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

طاهره عاشوریان با اشاره به اینکه دبیرخانه این جشنواره سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان است، افزود: علاقمند به شرکت در این جشنواره برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ir-dokht.ir مراجعه و مهلت تعیین شده برای ارسال آثار را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این جشنواره در ۲ بخش اثر و طرح در ۴ سطح دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و ویژند‌ها برگزار می‌شود، اضافه کرد: در بخش پژوهش هم ۳ سطح دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد تعریف شده است.

طاهره عاشوریان با اشاره به راهیابی آثار برگزیده برای رقابت در جشنواره ملی، گفت: هیأت داوران گیلان پس از داوری آثار و شناسایی استعدادها، با برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آثار، آن‌ها را برای رقابت در جشنواره ملی ارسال می‌کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان گفت: زمان جمع‌آوری آثار از ۲۰ آبان تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و جشنواره نیز بهمن امسال برگزار خواهد شد.