به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار ویژه خوی در بازدید سرزده از پایانه مرزی رازی، با اشاره به پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی برای بهبود زیرساخت‌های این مرز، دستور آغاز سریع عملیات تخلیه، تسطیح و دیوارکشی محوطه ایست اختیاری را صادر کرد و از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های عمرانی در این پایانه خبر داد.

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی، در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اتمام راه‌های مواصلاتی مرز رازی و ارتقای زیرساخت‌های پایانه، گفت: با تملک ایست اختیاری انتظار می‌رود به‌سرعت نسبت به تخلیه و تسطیح اماکن موجود در طرح جامع پایانه رازی اقدام شود. به گفته وی، دیوارکشی بتنی محوطه ایست اختیاری آغاز شده و در صورت تخصیص اعتبار از مرکز، محصورسازی سردرب اصلی تا ورودی ایست اجباری نیز انجام خواهد شد تا این بخش به گمرک تحویل داده شود.

وی همچنین در بازدید از کارگاه ساخت ایکس‌ری کامیونی، از پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه خبر داد و اعلام کرد: این ایکس‌ری تا عید امسال تکمیل خواهد شد و تکمیل آن نقش مهمی در آماده‌سازی زیرساخت‌های ترانزیتی مرز ایفا می‌کند.

فرماندار ویژه خوی در ادامه با حضور در سالن مسافری از تونل مسافری مشترک ایران و ترکیه بازدید کرد و گفت: این تونل ۵۰ متری با نصب دیواره‌های شیشه‌ای به پیشرفت ۹۰ درصدی خواهد رسید و هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت دارد. وی افزود که این پروژه از نظر امنیتی، تسهیل تردد و ایجاد مسیر محصور، به‌ویژه در فصول سرد و گرم، تأثیر قابل توجهی در راحتی تردد مسافران خواهد داشت.