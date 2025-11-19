رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی گفت: ۲ جوان علاقه‌مند به محیط زیست با تحویل یک کرکس زخمی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی، زمینه درمان و بازگشت این پرنده ارزشمند به طبیعت را فراهم کردند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی گفت: ۲ نفر از دوستداران محیط زیست، یک فرد کرکس که از ناحیه بال دچار شکستگی شده بود را به اداره محیط زیست تحویل دادند. پس از هماهنگی با اداره حیات وحش اداره کل، این پرنده برای درمان و تیمار به استان منتقل شد.

محمدی‌نژاد افزود: کرکس‌ها نقش مهمی در چرخه طبیعی و پاکسازی محیط دارند و حفاظت از آنها به معنای حفظ سلامت اکوسیستم است. خوشبختانه با همکاری مردم و پیگیری کارشناسان، این پرنده تحت مراقبت‌های ویژه قرار خواهد گرفت.

محمدی‌نژاد تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل درمان و بهبود شرایط جسمانی، کرکس مذکور دوباره در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد تا به زندگی عادی بازگردد.

وی در پایان ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان گفت: این همکاری نشان‌دهنده اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از گونه‌های جانوری و ارزش‌های طبیعی است و امیدواریم چنین فرهنگ‌سازی‌ها بیش از پیش تقویت شود.