فرماندار ماکو با بیان اینکه ایجاد اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری مهم‌ترین رسالت دولت در سطح شهرستان است، گفت: مدیران در برابر مردم مسئول‌اند و باید با جدیت کامل وظایف قانونی خود را انجام دهند؛ کوتاهی در این حوزه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه بیکاری جوانان را تشدید کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاجفر در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ماکو با محوریت بررسی وضعیت ایجاد فرصت‌های شغلی و ثبت تعهدات دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد با اشاره به اهمیت ثبت و پایش دقیق فرصت‌های شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال افزود: شفافیت و نظارت مستمر شرط اعتماد عمومی است. مدیران موظفند عملکرد خود را در حوزه اشتغال‌زایی به شکل مستند و قابل ارزیابی ارائه کنند.

تاجفر توسعه کارگاه‌ها، حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را از اولویت‌های اصلی کارگروه عنوان کرد و افزود: تحقق اهداف اشتغال‌زایی تنها زمانی موفق خواهد بود که برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و جدیت مدیران وجود داشته باشد. هر میزان اشتغال‌زایی افزایش یابد، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرستان خواهیم بود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع ثبت تعهدات اشتغال دستگاه‌ها در سامانه رصد، خطاب به بانک‌های عامل گفت: بانک‌ها باید همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند و روند پرداخت تسهیلات را با دقت و سرعت دنبال کنند.

فرماندار ماکو نیازسنجی بازار و توسعه مهارت‌آموزی را از الزامات ایجاد اشتغال پایدار دانست و اظهارکرد: اداره فنی و حرفه‌ای باید آموزش‌های هدفمند متناسب با نیاز بازار ارائه دهد و پس از آموزش نیز زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط از تسهیلات اشتغال‌زایی فراهم شود.