به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی، خانواده معظم شهدا و جمعی از کتابداران استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رییس مجلس با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل کتاب و کتابدار در تعالی فرهنگی جامعه، کتاب را محور اصلی رشد و توسعه دانست و گفت: هیچ فناوری و ابزار مدرنی قادر نیست جایگزین کتاب شود؛ کتاب مأمن مطمئن انسان است و باید در صدر توجه قرار گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز با اشاره به نقش کتابداران اظهار داشت: کتابداران مشاوران امین و سربازان گمنام فرهنگی کشور هستند که با تلاش و مجاهدت در کتابخانه‌های عمومی فعالیت می‌کنند.

مهدی کریمی افزود: روسای کتابخانه‌های شهرستان‌ها ستون اصلی فعالیت‌های فرهنگی در مناطق خود هستند و باید قدردان زحمات آنان بود.

در حاشیه برنامه، از پوستر تصویر ۲۲۲ نفر از کتابداران استان همدان رونمایی شد.

استان همدان دارای ۱۲۲ کتابخانه عمومی فعال است.

پایان‌بخش مراسم، تجلیل از خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و معرفی و تقدیر از ۳۳ کتابدار نمونه استانی بود.