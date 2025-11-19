استاندار مازندران: از توان صاحبان خرد و اندیشه در هر گروه سنی و جناحی، بهره خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، امروز در تالار مرکزی ساری برگزار شد.

استاندار مازندران در این آیین با بیان اینکه تعالی استان با روش‌های علمی و مشورت با صاحبان علم و اندیشه محقق نخواهد شد افزود: از توان صاحبان خرد و اندیشه در هر گروه سنی و جناحی بهره خواهیم گرفت.

دکتر یونسی با تاکید بر اینکه زمان گفتار درمانی به سر آمده، دانایی در عمل را موجب توسعه پایدار مازندران دانست و افزود: مدیریت پسماند، توسعه گردشگری، تقویت بخش‌های اقتصادی استان در مدیریت جدید استان با پشتوانه‌های علمی در حال انجام است.

وی ادامه داد: از هر گونه طرحی که پیشرفت استان را تسریع و تسهیل کند استقبال می‌کنیم.