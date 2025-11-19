پخش زنده
سرکنسول کشور قزاقستان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، در دیداری مشترک بر گسترش مناسبات فرهنگی و گردشگری دو کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ایربال احمداف سرکنسول کشور قزاقستان امروز با فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان دیدار و در خصوص حضور فعال قزاقستان در جشنواره فرهنگ اقوام ایرانزمین و گسترش مناسبات فرهنگی و گردشگری گفتوگو کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در این دیدار با اشاره به اهمیت مناسبات فرهنگی گفت : برگزاری یک شب فرهنگی با کشور قزاقستان با توجه به اشتراکات فرهنگی برای ما بسیار مهم است.
فریدون فعالی افزود: توجه و توسعه به فرهنگ و مناسبات فرهنگی باعث تقویت و گسترش روابط بین کشورها میشود و زمینه تعاملات سازنده در حوزههای مختلف را فراهم میکند.
وی همچنین آمادگی استان برای فراهم کردن زمینههای گردشگری ویژه را اعلام کرد و گفت: ما آماده برگزاری یک تور اختصاصی برای فعالان فضای مجازی و گروههای مستندسازی کشور قزاقستان هستیم تا ظرفیتهای گردشگری استان را در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام معرفی کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با تأکید بر توسعه همکاریهای منطقهای افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مراودات فرهنگی بین استان گلستان با کشورهای همسایه و حاشیه دریای خزر را افزایش دهیم.
ایربال احمداف سرکنسول کشور قزاقستان نیز در این دیدار ، جشنواره فرهنگ اقوام ایرانزمین را اقدامی فرهنگی بسیار زیبا و فاخر دانست و افزود : کشور قزاقستان در این دوره از جشنواره با حضور بیش از ۲۰ هنرمند در حوزههای صنایعدستی، موسیقی و هنرهای سنتی شرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: میان گلستان و قزاقستان اشتراک فرهنگی بسیار زیادی وجود دارد که میتوان از این ظرفیتها استفاده و بهرهبرداری کرد.
سرکنسول کشور قزاقستان ، بر گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر برای تقویت روابط دوستانه و همکاریهای مستمر دانست.