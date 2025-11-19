به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه المیادین، این سخنگو که به نام وی اشاره‌ای نشده تصریح کرد: یونیفل روز پنجشنبه گزارش خود را درباره پیشرفت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ از جمله تمام موارد نقض توافق آتش‌بس را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

وی افزود: از زمان توافق آتش‌بس در لبنان، ۷۳۰۰ مورد نقض حریم هوایی لبنان از سوی اسرائیل را رصد کرده‌ایم.

سخنگوی یونیفل ادامه داد: ارتش اسرائیل نباید هیچ گونه اقدام تجاوزگرانه یا حمله‌ای علیه نیرو‌های پاسدار صلح انجام دهد.

وی تأکید کرد: اسرائیل در حال ساخت دیوار بتنی جدیدی است که از خط آبی در جنوب لبنان (خط ترسیم شده بین لبنان و شمال فلسطین) عبور کرده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که پایگاه خبری النشره نیز روز سه شنبه گزارش داد: اسرائیل به دنبال تعدیل ماموریت یونیفل و تحمیل مرز‌ها و معیار‌های جدید است و برای نخستین بار خط آبی را به شکل آشکار رد و هزاران متر از اراضی این کشور را اشغال کرده است.

این رسانه لبنانی نوشت: با گذشت قریب به یکسال از برقراری آتش بس، هیچگاه این آتش بس از سوی اسرائیل رعایت و این توافقی که به جنگ خونین سال گذشته پایان داد هم اجرایی نشد و تل آویو با آزادی عمل کامل به بهانه تهدید امنیتی به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد.

النشره ادامه داد: اسرائیل به این بهانه دست به سلسله حملاتی علیه لبنان می‌زند، بدون اینکه بازدارندگی در برابر آن انجام شود و کشور‌های ضامن آتش بس کاری انجام دهند. در مقابل حزب الله به تعهدات خود پایبنده بوده و از جامعه جهانی خواسته که به تل آویو برای تن دادن به آتش بس فشار آورد.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه سرانجام روز چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد، اما بطور مداوم آن را نقض کرده است.

بر اساس توافق آتش بس، نظامیان رژیم صهیونیستی می‌بایست در مدت ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.