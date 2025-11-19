مرحله نیمه نهایی بسکتبال ایران و بحرین و دربی مستقیم والیبال پیکان و سایپا، امروز از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان برگزاری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران در مرحله نیمه نهایی روبروی تیم بحرین صف آرایی خواهد کرد.

این دیدار امروز از ساعت ۱۸:۲۰، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.

تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های کشور‌های اسلامی ریاض برابر قطر پیروز شدند و به نیمه نهایی صعود کردند.

در چارچوب برگزاری هفته اول سی و نهمین دوره لیگ برتر والیبال مردان ایران، دیدار دو تیم پیکان و سایپا، پخش می شود.

این مسابقه از ساعت ۱۶، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌شود.

سی و نهمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ از امروز با حضور ۱۴ تیم آغاز می‌شود.