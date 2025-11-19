پخش زنده
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: پرونده های مسن و معوق استان با نظارت و پیگیری مدیران قضایی استان تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی در جلسه شورای معاونین استان اظهار کرد: پیمانکاران ۶ پروژه از ۱۱ پروژه دادگستریهای استان مشخص شده اند که باید هم مدیران قضائی استان و هم شهرستان پیگیری و نظارت لازم برای پیشبرد این پروژهها داشته باشند.
وی ادامه داد: از ظرفیت تمام مجموعهها برای تکمیل این پروژهها در زمان تعیین شده یا حتی کمتر از آن و اجرای این پروژهها به صورت امانی جهت صرفه جویی حداکثری در هزینهها داشته باشند.
عتباتی همچنین دستور تشکیل کمیته سه نفره پیگیری مولد سازی را برای به نتیجه رساندن طرحهای مولد سازی صادر و خواستار استفاده بهینه از این ظرفیت برای ارتقا کمی و کیفی فضای فیزیکی توسط این کمیته برای همکاران و تکریم مراجعان را خواستار شد.
تاکید بر دقت و جدیت در رسیدگیها از دیگر موضوعاتی بود که عتباتی در این جلسه به آن پرداخت و از معاونین ناظر حوزههای قضائی استان خواست که به جد این موضوع را مورد رصد قرار دهند و در بازرسیهای هدفمند نظارتی و آموزشی به منظور ارتقا کیفیت رسیدگیها و اتقان آرا تجربیات خود را به همکاران منتقل کنند.
کاهش اطاله دادرسی و سرعت در احقاق حق و اجرای عدالت است
وی با اشاره به کاهش گردش پرونده استان گفت: با توجه به ارزیابیهای معاونت راهبردی قوه قضائیه نرخ گردش پرونده در شعب کاهش پیدا کرده است و باید این روند ادامه پیدا کند چراکه نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و سرعت در احقاق حق و اجرای عدالت است.
تلاش شعب بر مثبت بودن عملکرد و تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق تا پایان سال از دیگر تأکیدات عتباتی در این جلسه بود که در این خصوص گفت: دو هدف از نتایج حرکت بر مدار برنامه عملیاتی سال، عملکرد مثبت شعب و تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق است لذا انتظار است همکاران با حرکت بر مدار برنامه عملیاتی سال به اهداف تعیینی آن دست یابند.
قاعده مند کردن ارجاع دعاوی به شوراهای حل اختلاف برای استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد برای افزایش اصلاح ذات البین و حل و فصل دعاوی مردم با صلح و سازش و تبیین فرهنگ گذشت از دیگر تأکیدات عتباتی در این جلسه بود.
در ادامه جلسه حجتالاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و اسدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان هر یک گزارشی از حوزه فعالیت خود ارائه دادند.