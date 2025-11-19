به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ درخواست‌های عضویت در آژانس؛ گزارش کمیته کمک و همکاری‌های فنی؛ ایمنی هسته‌ای و تشعشعات؛ پیش‌نویس الزامات ایمنی؛ مقررات حمل و نقل ایمنی مواد رادیواکتیو؛ راستی‌آزمایی هسته‌ای: انعقاد توافق‌نامه‌های پادمان و پروتکل‌های الحاقی، درخواست پادمان‌ها در جمهوری دموکراتیک خلق کره، اجرای توافق‌نامه پادمان‌های NPT در سوریه، توافق‌نامه پادمان‌های NPT با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای در اوکراین؛ انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب AUKUS و پادمان‌های آن در تمام جنبه‌های تحت NPT؛ و احیای برابری حاکمیتی کشور‌های عضو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله محور‌های این نشست سه روزه اعلام شده است.

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که پشت در‌های بسته برگزار می‌شود با بیانیه مقدماتی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، آغاز خواهد شد.