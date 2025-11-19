محمدهادی ساروی و فردین هدایتی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

محمدهادی ساروی و فردین هدایتی دو مازندرانی هستند که با برتری مقابل حریفان، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف ابراهیم فلاتاح از عربستان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی دیگر دلاور مازندرانی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف رومن کیم از قرقیزستان می‌رود.