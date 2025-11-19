پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان نور از دستگیری متهم متواری با ۱۰ فقره سابقه قاچاق چوب پس از ۵ سال فرار در حوزه استحفاظی چمستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سعید مهدوی گفت: با دریافت پروندهای مبنی بر متواری شدن یکی از افراد سابقهدار، تحقیقات لازم در این خصوص آغاز شد.
وی افزود: مأموران با بررسی و تحقیقات صورت گرفته، محل اقامت متهم را در حوزه استحفاظی چمستان شناسایی و ضمن اخذ نیابت قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نور گفت: متهم دستگیر شده به اتهام قاچاق چوب جنگلی، ضرب و جرح مأموران حفاظت از جنگل و فرار از مجازات قانونی به دادسرا معرفی شد.
سرهنگ مهدوی در پایان تأکید کرد: با تمام توان در مسیر صیانت از بیتالمال کشور و مقابله با قاچاقچیان محیط زیست گام برمیداریم و اجازه نخواهیم داد سرمایههای طبیعی ایران قربانی سودجویی افراد قانونگریز شود.