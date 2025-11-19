همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، گروهی از دانش آموزان شهرستان درگزین، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، گروهی از دانش آموزان شهرستان درگزین، با هدف آشنایی با فضای جبهه و مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این اردوی راهیان نور، با حضور پرشور دانش آموزان و با استقبال مسئولین محلی و خانواده‌های آنان، از پایگاه مقاومت بسیج این شهرستان آغاز شد.

هدف از این سفر فرهنگی زیارتی، تجدید بیعت با آرمان‌های شهیدان و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس عنوان شده است.

دانش آموزان بسیجی درگزینی در این سفر از یادمان‌های شهدای مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد و راویان دفاع مقدس، خاطرات حماسه‌آفرین رزمندگان را برای آنان روایت می‌کنند.

برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی برای این دانش آموزان در این اردو در نظر گرفته شده است.