مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: صرفه‌جویی، تنها راه جلوگیری از نوبت‌بندی آب این شهر در پاییز و زمستان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین اسماعیلیان با اشاره به گذشت پنج سال از خشکسالی شدید و کاهش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته، افزود: مدیریت مصرف مردم تنها راه جلوگیری از نوبت‌بندی آب در پاییز و زمستان است.

او در تشریح وضعیت تأمین آب مشهد و شهر‌های اطراف اظهار کرد: امسال مشهد یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی خود را پشت سر می‌گذارد؛ بارندگی‌های سال آبی جدید طی ۵۸ روز تنها ۱۵ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره آماری بلندمدت ۳۰ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از آب کلان‌شهر‌ها از منابع سطحی تامین می‌شود، ادامه داد: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، حدود ۵۰ درصد آب مشهد از سد‌ها و ۵۰ درصد از چاه‌ها تأمین می‌شد و حتی گاهی تأمین از سد‌ها به ۷۰ درصد نیز می‌رسید، اما کاهش ورودی سد‌ها باعث شده است برخی ذخایر به پایان برسد و این وضعیت بی‌سابقه‌ای است.

۵ سال خشکسالی شدید و نگرانی برای ماه‌های پیش‌رو

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، با اشاره به ورود مشهد به پنجمین سال خشکسالی پیاپی گفت: با وجود مدیریت مصرف، وضعیت همچنان نگران‌کننده است.

اسماعیلیان ادامه داد: تابستان ۱۴۰۴ یکی از بحرانی‌ترین تابستان‌ها بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته قطعی آب گسترده نداشتیم؛ با این حال برای ماه‌های پیش‌رو در پاییز و زمستان نگرانی جدی وجود دارد.

خروج ۶۰ حلقه چاه به دلیل افت سفره‌های زیرزمینی

او اظهار داشت: سفره‌های زیرزمینی مشهد نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ طی یکی دو سال اخیر، به دلیل افت سطح آب، نزدیک به ۶۰ حلقه چاه قابلیت بهره‌برداری خود را از دست داده و از مدار خارج شده‌اند؛ بنابراین تصور اینکه کمبود آب سد‌ها را بتوان از طریق چاه‌ها جبران کرد کاملاً اشتباه است.

اسماعیلیان با اشاره به اینکه هم اینک ۱۲ طرح برای تأمین آب مشهد در حال اجراست، گفت: بخشی از این طرح‌ها توسط آبفای مشهد و بخشی توسط شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان متولی تأمین آب انجام می‌شود و علاوه بر این، بهره‌برداری از چاه‌های دستگاه‌های مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

ضرورت تغییر الگوی مصرف: از ممنوعیت کاشت چمن تا کاهش شست‌وشو

این مسئول با بیان اینکه با شرایط فعلی نمی‌توان مانند سال‌های گذشته آب مصرف کرد، ادامه داد: مردم باید امسال شست‌وشوی فرش، شستن حیاط، مصرف غیرضروری آب و حتی کاشت چمن و برخی گیاهان پرمصرف را کنار بگذارند، چون هرگونه مصرف غیرضروری، احتمال نوبت‌بندی آب را افزایش می‌دهد.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد درباره تأثیر صرفه‌جویی گفت: سرانه مصرف خانگی در مشهد ۱۲۸ لیتر در شبانه‌روز است، در حالی‌که بر اساس استاندارد‌های بهداشتی ۷۰ تا ۸۰ لیتر برای سلامت کامل کافی است.

اسماعیلیان عنوان کرد: اگر مردم مصرف خود را به این عدد نزدیک کنند، حتی با وجود کاهش شدید ذخایر مخازن، مشکلی در تأمین آب شهر ایجاد نخواهد شد.

وی با یادآوری اینکه مشهد اکنون یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار انشعاب آب دارد، گفت: مدیریت این حجم مصرف بدون مشارکت مردم ممکن نیست و همراهی شهروندان، شرط اصلی عبور از پاییز و زمستان خشک پیش‌روست.