پخش زنده
امروز: -
رهبر انقلاب در تقریظ بر کتاب «خانوم ماه» نوشتند: غصههای این بانو مرا غصهدار کرد؛ آن را از پشت پرده اشک خواندم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، کتاب «خانوم ماه» داستان زندگی همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است که صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان در بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت منتشر شد.
متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
این کتاب یکسره عشق و ایمان است.
نگارنده تا توانسته با ادبیات شیوا و سلیقهی رنگین خود، از این عشق و ایمان پرده برداری کرده است. ولی
هرچه گویم عشق را شرح و بیان /.
چون به عشق آیم خجل باشم از آن.
آنچه باید با چشم دل ببینیم بیش از آن است که با چشم صورت خواندهایم.
لایههای پنهان را جور دیگر باید دید و فهمید.
شاید صدای آسمانی حاج شیرعلی در هنگام خواندن دعای کمیل کمکی در اینباره بکند یا اشکهای همسر شهید بر روی سنگ مزارش.
غصههای این بانو مرا غصهدار کرد، مثل غصهها و قصههای همسران و مادران دیگر شهدای عزیز، حالات روحانی و معنوی شهید و داغدارانش را در بسیاری از موارد از پشت پرده اشک خواندم، چنانکه در زندگینامههای شهیدان دیگر.
کتاب «خانوم ماه» داستانی از زندگی خانم ناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است که به قلم ساجده تقیزاده نوشته و توسط انتشارات بهنشر منتشر شده است.