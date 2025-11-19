به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یکی از این مراکز در حوزه فعالیت‌های غیرمجاز زیبایی و مرکز دیگر در زمینه تزریقات و پانسمان فعالیت می‌کرد که پس از بازرسی مشترک کارشناسان واحد نظارت بر درمان و پلیس اماکن، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.

محمدرضا فاضل بر اهمیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت درمانی غیرمجاز، می‌توانند موضوع را به واحد نظارت بر درمان معاونت واقع در خیابان شهید بهشتی، روبه‌روی سپاه یا از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

وی همچنین افزود: افرادی که از فعالیت مراکز غیرمجاز دچار خسارت جسمی یا مالی شده‌اند، می‌توانند شکایات خود را برای بررسی و رسیدگی به این معاونت ارائه کنند.