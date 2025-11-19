رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اردبیل از تحویل دستگاه‌های پیشرفته تخصصی و تجهیز بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و فاطمی اردبیل در راستای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از دانشگاه علوم پزشکی، دکتر بهزاد داورنیا در این زمینه اظهار کرد: پیرو سفر دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اردبیل و پیگیری‌های انجام شده برای ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی یک دستگاه برونکوسکوپ و یک دستگاه تست ورزش به بیمارستان امام خمینی (ره) و یک دستگاه لاپاروسکوپ و میکروسکوپ (ENT) به بیمارستان فاطمی اردبیل تحویل داده شد.

وی همچنین به تحویل ۵۰ عدد تخت بستری به همراه تشک، میز غذا، لاکر، زیرپایه و آویز سرم، ۱۲ عدد برانکارد و سه دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی اشاره و ارزش تقریبی این تجهیزات تحویلی به مراکز درمانی اردبیل را ۳۵۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اردبیل با اشاره به کاربرد حیاتی این تجهیزات، اضافه کرد: دستگاه برونکوسکوپ جدید امکان تشخیص و درمان دقیق‌تر بیماری‌های ریوی را با کمترین تهاجم فراهم می‌کند.

وی با بیان کاربرد دستگاه تست ورزش برای ارزیابی عملکرد قلب بیماران دارای مشکلات پنهان قلبی عروقی، یادآور شد: هفته گذشته نیز یک دستگاه پیشرفته اندوسونوگرافی برای نخستین بار در استان به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تحویل شد.

داورنیا عنوان کرد: تامین و نصب این تجهیزات با کمک دولت چهاردهم گامی مهم در راستای دسترسی آسان‌تر ساکنان استان اردبیل به خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی است.