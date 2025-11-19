به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به آغاز دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان»، از عموم مردم استان مازندران دعوت کرد با ارسال آثار خود در این رویداد ملی مشارکت فعال داشته باشند.

مهدی صادقی گفت: دومین جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان با همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در حال برگزاری است و تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، واقعیت‌های زندگی جوانان ایران را با محور جمعیت، امید و آینده به تصویر بکشد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی کشور در حوزه جوانی جمعیت است، افزود: هدف اصلی جشنواره، افزایش امید اجتماعی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به آینده، ترویج نشاط خانوادگی و بازنمایی توانمندی‌های جوانان درعرصه‌های مختلف است.

رئیس اداره روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه جشنواره ایران جوان از عکاسان می‌خواهد نگاه چندبعدی به موضوع جمعیت داشته باشند، اظهار داشت: این جشنواره تنها به نمایش جنبه‌های مثبت بسنده نمی‌کند؛ بلکه از هنرمندان دعوت می‌شود چالش‌ها، موانع و عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری و تغییرات نسلی را نیز صادقانه روایت کنند؛ تا مسئولان و جامعه تصویر روشن‌تری از واقعیت‌های موجود به دست آورند.

صادقی با اشاره به گستردگی موضوعات جشنواره گفت: این جشنواره در چهار بخش حرفه‌ای، مردمی، بین‌الملل و موضوع ویژه زعفران برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون روابط عاطفی خانوادگی، نقش جوانان در امیدآفرینی اجتماعی، نقش مادران در تربیت نسل آینده، مراسم ازدواج در شهر‌ها و روستاها، موفقیت‌های جوانان ایرانی و حضور جمعیت جوان در فرهنگ و تمدن ایران را در بر می‌گیرد.

این مسئول افزود: مردم عزیز مازندران همواره در عرصه‌های هنری و فرهنگی پیشتاز بوده‌اند و امیدواریم امسال نیز با حضور پررنگ در این جشنواره، تصویری اصیل از زندگی و خانواده مازندرانی به نمایش درآید.

وی با اشاره به جوائز قابل توجه برای منتخبان جشنواره گفت: بیست جایزه ۲۰ میلیون تومانی، ده جایزه ۱۰ میلیون تومانی و ده‌ها جایزه ۵ میلیونی به همراه دیپلم افتخار به برگزیدگان بخش‌های مختلف اهدا خواهد شد.

صادقی در پایان با دعوت از عموم مردم استان گفت: همه علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳ آذر از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی Iranjavanth.com ارسال کنند. ما از مشارکت هنرمندان، خانواده‌ها و جوانان مازندران استقبال می‌کنیم و یقین داریم حضور آنان به غنای هنری این جشنواره خواهد افزود.