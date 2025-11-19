پخش زنده
امروز: -
مجموعه مستندهای «همرکاب» و «روایت هشتساله»، از شبکه مستند پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از قسمت های مجموعه مستند «همرکاب»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «همرکاب»، به تهیهکنندگی وحید فرجی در نهمین دورهی جشنوارهی تلویزیونی مستند حضور دارد.
مجموعه مستند «روایت هشتساله»، به تهیهکنندگی و کارگردانی سیاوش سرمدی، از شبکه مستند پخش می شود.
این مجموعه مستند، تصویری جامع و تازه از وقایع و رخدادهای هشت سال جنگ تحمیلی ارائه میدهد.
مجموعه مستند «روایت هشتساله» پنجشنبهها و بازپخش آن یکشنبهها، ساعت ۲۲، پخش میشود.