به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدی گفت:به دنبال آتش سوزی در یک سوله بزرگ تولید محتوای فرهنگی، بلافاصله نیرو‌های آتش نشانی ایستگاه‌های ۶۹، ۱۱۴، ۳۰، ۱۰۰ و ۱۱۱ به همراه دو دستگاه بالابر هیدرولیکی، خودرو حامل دستگاه‌های تنفسی، خودرو فوماتیک، پنج دستگاه تانکر آب و خودرو حامل فن تونلی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۸:۰۴ صبح امروز خود را به بزرگراه آزادگان، بلوار هوانیروز رساندند.

وی ادامه داد: در محل حادثه یک سوله ۱۵۰۰ مترمربعی با کاربری تولید محتوای فرهنگی مشاهده شد که دچار آتش سوزی گسترده شده و شعله‌های سرکش آتش در حال سرایت به قسمت‌های دیگر بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران افزود: آتش نشانان پس از مجهز شدن به دستگاه‌های تنفسی، با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و لوله‌های آبرسانی از چندین سمت خود را به کانون آتش سوزی رساندند و شعله‌های آتش را با تلاش همه جانبه و در یک عملیات نفسگیر مهار و کاملا خاموش کردند.

محمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از شهروندان آسیبی