رئیس پلیس فتا گیلان از پیامک و لینکهای جعلی تحت عنوان ابلاغیه قضایی به عموم مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینکهای جعلی و نامعتبر با عنوان «ابلاغیه قضایی» تلاش میکنند کاربران را فریب داده و از این طریق به گوشی تلفنهمراه و اطلاعات بانکی آنان دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: شهروندان باید از کلیک کردن روی هرگونه لینک ناشناس و ارسالشده از شمارههای شخصی بهطور جدی خودداری کنند؛ چرا که باز کردن این لینکها میتواند منجر به سرقت اطلاعات و خالی شدن حساب بانکی شود.
رئیس پلیس فتای گیلان گفت: سرشماره رسمی پیامکهای ارسالی از سوی قوه قضاییه (سامانه ثنا) «ADLIRAN» بوده بدون هرگونه لینک میباشد و هرگونه پیامکی که از سرشمارهای غیر از این ارسال شود، جعلی و فاقد اعتبار قانونی است.
سرهنگ نقیمهر افزود: شهروندان در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند و برای دریافت راهنمایی و مشاوره به وبسایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کنند.