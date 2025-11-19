پخش زنده
انتشار گاز مونوکسیدکربن در یکی از مدارس دخترانه شهرستان بابل موجب مسمومیت جمعی از دانشآموزان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امروز در پی انتشار گاز مونوکسیدکربن در یکی از مدارس دخترانه شهرستان بابل، جمعی از دانشآموزان دچار مسمومیت شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس بابل، این حادثه در ساعت ۱۱:۴۰ امروز رخ داد و بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند.
عملیات امدادرسانی در حال حاضر در جریان است و وضعیت دانشآموزان تحت بررسی و مراقبتهای پزشکی قرار دارد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره تعداد دقیق مصدومان و وضعیت سلامت آنان اعلام نشده است.
خبرهای تکمیلی در همین رابطه به محض دریافت از طریق خبرگزاری صدا و سیما مازندران اطلاعرسانی خواهد شد.