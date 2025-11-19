پخش زنده
آیین بهرهبرداری از طرحهای محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی در شهرستان درگز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این مراسم بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب و نقش تعیینکننده مردم در پیشبرد طرحهای جهاد سازندگی تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم، محور اصلی موفقیت طرحهای محرومیتزدایی است.
سردار محمد زهرائی با قدردانی از تلاش جهادگران، این طرحها را بخشی مهم از زنجیره اقدامات ملی در حوزه محرومیتزدایی عنوان کرد.
او همچنین با اشاره به اهمیت حکمرانی آب و بهرهوری منابع در کشور، افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور، اصلاح الگوی مدیریت آب و استفاده از فناوریهای نوین است و اجرای طرحهای یکپارچه آبرسانی در درگز، نمونهای بارز از همین رویکرد و بخشی از یک برنامه ملی برای افزایش بهرهوری محسوب میشود.
این مسئول تأکید کرد: بسیج سازندگی نه جای دولت را میگیرد و نه قصد انجام وظایف دستگاههای اجرایی را دارد؛ اما با تمام توان برای حل مسائل اولویتدار کشور در کنار دولت ایستاده و این موضوع را در جلسات رسمی نیز اعلام کردهام.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه مردم محور اصلی موفقیت طرحها هستند، افزود: هیچ کاری در انقلاب اسلامی بدون حضور مردم به ثمر نمیرسد و مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند که وقتی پشت نظام بایستند، دشمن ناچار به عقبنشینی میشود و امروز نیز در محرومیتزدایی، این مردم هستند که مسیر را هموار میکنند و به جهادگران انگیزه میدهند.
سردار زهرائی ادامه داد: طرحهایی که امروز در درگز به بهرهبرداری رسید، نتیجه همراهی مردم، همکاری جهادگران و همافزایی نهادهای مختلف است و مشارکت حداکثری مردم در طرحهای عمرانی، اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، رمز پیشرفت این شهرستان به حساب میآید.
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم درگز گفت: ما نمیخواهیم جای دولت بنشینیم؛ اما در کنار مردم میمانیم و همراه آنان برای آبادانی درگز تلاش خواهیم کرد.