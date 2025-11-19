به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این مراسم به نقش تمدنی دانشجویان و روحانیون در مسیر پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: نمونه‌های مختلف و متعدد از نقش دانشجویان در حل مشکلات استان وجود دارد.

مهدی جمالی نژاد افزود: حکمرانی و مشارکت دانشجویان از راهبرد‌های ما محسوب می‌شود و این قشر توانمند و امید آفرین و پیشران، رهبران آینده هستند.

جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان هم در این نشست گفت:حرکت‌های جهادی فقط به سازندگی خلاصه نمی‌شود و زمینه ساز تحول در دانشجویان است.

سردار فتحیان با بیان این که بسیج یک تفکر فراگیر در تمامی بخش‌ها است، افزود: بسیج یک تشکیلات موثر است و کسانی که به دنبال تضعیف این نهاد هستند خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند.

وی تاکید کرد: بسیج، روحیه جهادی و انسجام اجتماعی موجود در جامعه یکی از مولفه‌های اصلی قدرت است و رسیدن به اهداف مدیون وجود همین تفکر در کشور است.

در این آئین از دانشجویان و طلاب جهادگر استان اصفهان تجلیل و قدردانی شد.

همچنین در این مراسم از پوستر پویش لبخند ایران رونمایی شد؛ این پویش از ابتدای آذرماه امسال با خدمت رسانی به مناطق محروم استان آغاز خواهد شد.