پخش زنده
امروز: -
گردهمایی شبکه تشکلی بسیج دانشجو و طلبه همراه با آئین تجلیل از دانشجویان جهادگر استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این مراسم به نقش تمدنی دانشجویان و روحانیون در مسیر پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: نمونههای مختلف و متعدد از نقش دانشجویان در حل مشکلات استان وجود دارد.
مهدی جمالی نژاد افزود: حکمرانی و مشارکت دانشجویان از راهبردهای ما محسوب میشود و این قشر توانمند و امید آفرین و پیشران، رهبران آینده هستند.
جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان هم در این نشست گفت:حرکتهای جهادی فقط به سازندگی خلاصه نمیشود و زمینه ساز تحول در دانشجویان است.
سردار فتحیان با بیان این که بسیج یک تفکر فراگیر در تمامی بخشها است، افزود: بسیج یک تشکیلات موثر است و کسانی که به دنبال تضعیف این نهاد هستند خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی میکند.
وی تاکید کرد: بسیج، روحیه جهادی و انسجام اجتماعی موجود در جامعه یکی از مولفههای اصلی قدرت است و رسیدن به اهداف مدیون وجود همین تفکر در کشور است.
در این آئین از دانشجویان و طلاب جهادگر استان اصفهان تجلیل و قدردانی شد.
همچنین در این مراسم از پوستر پویش لبخند ایران رونمایی شد؛ این پویش از ابتدای آذرماه امسال با خدمت رسانی به مناطق محروم استان آغاز خواهد شد.