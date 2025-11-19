به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد گفت: بسیج یک سرمایه اجتماعی از دل مردم است.

سرهنگ فرضی زاده با اشاره به سابقه استان در همراهی با انقلاب اسلامی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای پیروزی انقلاب تا دوران دفاع مقدس و بعد از آن همیشه در خط مقدم بوده و بیش از دو هزار شهید تقدیم انقلاب کرده که از ایت تعداد بیش از هزار و صد شهید از جامعه بسیج هستند.

وی اضافه کرد: بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) نهادی مردمی برای صیانت از انقلاب است و امروز نیز با حضور گسترده در حوزه‌های فرهنگی، خدماتی، علمی و امنیتی فعالیت می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان ادامه داد: بسیج در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ با فرمان امام خمینی (ره) بنیانگذاری و در این ۴۶ سال برکات فراوانی برای کشور و جهان اسلام داشته است.

سرهنگ فرضی زاده از برگزاری ۲۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از ۲۹ آبان آغاز و تا ۵ آذر ادامه دارد و بر اساس رویکرد محله‌محور و خدمت‌محور در سطح پایگاه‌ها و شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها بر اساس روزشمار هفته بسیج در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود گفت: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی، رونمایی از تولیدات رسانه‌ای، برگزاری نشست‌های بصیرتی، برپایی نمایشگاه دستاورد‌ها در مدارس و رویداد‌های تولید محتوای دیجیتال، برگزاری جشنواره علمی بسیج و ارائه دستاورد‌های علمی جوانان استان، برپایی نمایشگاه زنان و کارگاه‌های سبک زندگی، اجرای رزمایش بزرگ جهادی با حضور بسیجیان، اعزام گروه‌های پزشکی و عمرانی و ارائه خدمات رایگان در مناطق مختلف استان، برگزاری تجمع بزرگ بسیجیان، تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از جمله این برنامه‌های هفته بسیج در کهگیلویه و بویراحمد است.