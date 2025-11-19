انسداد ۹۰۷ حلقه چاه غیرمجاز در البرز
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز گفت: در ۷ ماهه امسال ۹۰۷ حلقه چاه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در فروردین سال ۱۳۹۹ بیان کرد: این قرارگاه پنج ماموریت «مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها»، «آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی»، «مقابله با چاههای غیرمجاز»، «آزادسازی حریم و بستر رودخانهها» و «مقابله با جرائم علیه محیط زیست» را در دستور کار خود داد.
وی با تشریح دستاوردهای این قرارگاه در حوزه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها گفت: مجموع آزادسازیها از فروردین سال ۱۳۹۹ که زمان تشکیل قرارگاه بوده است تا پایان مهرماه امسال ۵۵ هزار و ۲۵۴ هکتار بوده که غالب در همان مراحل اولیه تفکیک و دیوارکشی اراضی زراعی به منظور ویلاسازی غیرمجاز بوده است؛ در سال نخست تشکیل قرارگاه مجموع آزادسازیها معادل ۳۴۶۰ هکتار بود این در حالی است که مجموع آزادسازیها در سه سال پیش از آن یعنی فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تنها ۱۳۱۲ هکتار بوده است؛ امسال نیز تا پایان مهرماه حجم آزادسازیها معادل ۸۴۰۳ هکتار است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز با بیان دیگر دستاوردهای این قرارگاه در حوزه مقابله با حفر چاههای غیر مجاز و انسداد ۵۲۸۶ حلقه چاه به عنوان یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین و کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی، متذکر شد: تا پیش از ایجاد قرارگاه، یعنی در سال ۱۳۹۸ تعداد چاههای مسلوب المنفعه شده ۲۲۹ مورد بود، اما در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۱۹ درصدی به ۵۰۲ حلقه چاه رسید؛ با توجه به روند رو به رشد اقدامات مقابلهای در سال گذشته تعداد چاههای مسدود شده ۱۳۳۲ مورد بود و در ۷ ماهه امسال نیز تعداد ۹۰۷ حلقه چاه مسدود شده است.
آزادسازی ۱۰۱ هکتار از حریم رودخانههای استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به دستور تاریخی رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حرایم و بستر رودخانهها در بیست و هفتم و بیست و هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: در مجموع ۱۰۱ هکتار از رودخانههای استان تاکنون آزادسازی شده است؛ از این میزان آزادسازی رودخانه کرج ۱۷ هکتار و به طول حدود ۲۱ کیلومتر بوده است.
وی با اشاره به بهره مندی عموم مردم استان از حریم و بسترهای آزادسازی شد بیان کرد: بدین منظور ایجاد پارکرود در محدودههای شهری و آزادسازی شده مورد پیگیری قرار گرفت و شهرداری کرج با تعریف ۶ فاز احداث در حال تکمیل طرح است که تاکنون ۳فاز به بهره برداری رسیده است و سایر فازها در حال احداث هستند.
صدور سند برای ۸۴ درصد اراضی کشاورزی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تبیین اقدامات «قرارگاه ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک قولنامهای» با اعلام صدور سند برای ۹۹.۸ درصد از اراضی ملی استان به نام دولت با پیگیریهای این قرارگاه گفت: در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با وجود موانع و مشکلات عدیده، تاکنون برای بیش از ۸۴ درصد اراضی سند حدنگار صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز بر بهینه سازی سیستم فاضلاب شهرک صنعتی اشتهارد تاکید کرد و گفت: با استقرار یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور در شهرستان اشتهارد و ۳۵۰۰ واحد صنعتی و کارخانجات در استان، توسعه زیرساختهای پساب و بهبود تصفیهخانه شهرک صنعتی اشتهارد یکی از چالشهای جدی در استان است.
حسن مددی با بیان اینکه از ابتدای زمان ساخت شهرک صنعتی اشتهارد زیرساخت مناسبی برای تصفیه خانه در نظر گرفته نشده بود، افزود: پساب صنعتی حاصل از فعالیت واحدهای صنعتی شهرک آلودگی را گسترش داده بود
مددی به اقدامات صورت گرفته برای بهینه سازی تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد و رفع معضل ناشی از دفع پساب اشاره کرد و گفت: موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و کارشناسی در کارگروههای مربوطه انجام شد و با حضور و بازدیدهای متعدد رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان اشتهارد، رئیس دادگستری و فرماندار شهرستان اشتهارد و با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و مدیران واحدهای صنعتی شهرک اقداماتی در راستای رفع معضل آلودگیهای زیست محیطی صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده توفیقاتی در بخش توسعه تصفیه خانه حاصل شده است، خاطرنشان کرد: مصوباتی به صورت کارشناسی در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص این موضوع تصویب شد و با اجرای مصوبات و پیگیریهای متعدد نتایج خوبی در برداشت و در حال حاضر خروجی این تصفیه خانه در حال کنترل است؛ اگرچه هنوز به حد مطلوب و استاندارد نرسیده است.