نخستین مرکز تخصصی حفاظت، تیمار و کالبدشکافی فک خزری، با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در پارک ملی بوجاق کیاشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین مرکز تخصصی حفاظت، تیمار و کالبدشکافی فک خزری با هدف صیانت از این گونه ارزشمند و در خطر انقراض، با حضور احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، امید صدیقی سوادکوهی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان، و مسئولان استانی در پارک ملی بوجاق افتتاح شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه این مراسم گفت: این مرکز بر اساس بند «ت» ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که بر ضرورت راه‌اندازی مراکز تیمار، درمان و پایش فک خزری در طول سواحل شمال کشور تأکید شده، راه اندازی شده است.

احمدرضا لاهیجان‌زاده با بیان اینکه با افتتاح این مرکز، زنجیره مراکز حفاظت فوک خزری از شرق تا غرب دریای خزر تکمیل شده است، افزود: گیلان یکی از فعال‌ترین استان‌های کشور در خصوص پایش دریای خزر و رصد وضعیت گونه در خطر انقراض فک خزری است.

وی با بیان اینکه دلایل مرگ و میر فک خزری هنوز به طور کامل مشخص نشده و به بررسی‌های تخصصی بیشتری نیاز دارد، گفت: این مرکز علاوه بر حفاظت و بازتوانی فک‌ها، می‌تواند یک مرکز تحقیقاتی و دامپزشکی هم باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قدردانی از نیرو‌های حفاظت محیط زیست گیلان، آمادگی کامل این معاونت را برای تجهیز و حمایت همه جانبه از مرکز جدید اعلام کرد و گفت: مرگ و میر فک‌ها معمولاً در فاصله‌ای دور از سواحل رخ می‌دهد و زمانی که به ساحل می‌رسند، مرده‌اند و یا لحظات پایانی عمر خود را می‌گذرانند.

لاهیجان زاده با تاکید بر نقش مشارکت مردم بومی در ارائه گزارش‌ها و پایش لحظه‌ای منطقه، افزود: آموزش صیادان منطقه برای اطلاع‌رسانی و انتقال فک‌های آسیب‌دیده به این مرکز، و همچنین استفاده از پهپاد‌ها برای پایش، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کند.

فک خزری تنها پستاندار دریای خزر است که به دلیل کاهش ۹۰ درصدی جمعیت در یک قرن اخیر، در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و در رده گونه‌های در خطر انقراض قرار گرفته است.

شکار غیرقانونی، آلودگی آب‌ها، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع غذایی از مهم‌ترین تهدید‌های بقای فک خزری به شمار می‌روند.