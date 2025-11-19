پخش زنده
فرمانده سپاه مرکز مقاومت بندرامام خمینی (ره) گفت: به مناسبت هفته بسیج بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری با مشارکت مردم در این شهر اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرگرد پاسدار مهدی آزادیخواه با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: برنامههای پیشبینی شده در مساجد، پایگاههای بسیج و محیطهای عمومی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
وی افزود: دیدار با خانوادههای شهدا، جانبازان، بسیجیان دوران دفاع مقدس و رزمندگان جنگ ۱۲ روزه، اجرای برنامههای آموزشی و عملیاتی و فعالیتهای اجتماعی از جمله بخشهای محوری این برنامههاست.
فرمانده سپاه مرکز مقاومت بندرامام خمینی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه عکس «شبیه افسانهها»، تجمع بزرگ مادران و دختران زهرایی، یادواره شهدا، اجتماع بسیجیان فاطمی و اجرای برنامه «مسیر بهشت» در پارک شهر از دیگر برنامههای این هفته به شمار میرود.
آزادیخواه تصریح کرد: همایش پیادهروی خانوادگی در کوی مسکن مهر و کاشت نهال در مدارس و مناطق کمبرخوردار نیز از اولویتهای برنامههای امسال است.
وی با اشاره به همراهی مردم بندرامام در جنگ ۱۲ روزه گفت: مردم این شهر همچون دوران دفاع مقدس، در کنار بسیجیان بودند و همین همکاری و همیاری باعث شد سپاه بندرامام خمینی عملکرد موفقی از خود در این رویداد برجای بگذارد.
هفته بسیج هر سال از ۲۹ آبان تا ۵ آذر در سراسر کشور برگزار میشود.