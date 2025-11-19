به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جغتای گفت: این گروه از دانش‌آموزان به منظور بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس و تکمیل آموزش‌های مربوط به درس آمادگی دفاعی، به مدت یک هفته در قالب کاروان راهیان نور به صورت زمینی عازم شدند.

علیرضا فیض‌آبادی هدف از این اردوی فرهنگی-آموزشی را آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان اسلام و لمس فضای معنوی جبهه‌ها عنوان کرد تا دانش‌آموزان بتوانند آموزه‌های کتاب را به صورت عینی تجربه کنند.

او ادامه داد: این سفر معنوی در حالی آغاز شد که دانش‌آموزان شرکت‌کننده پیش از اعزام، با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام تازه‌تفحص‌شده شهرستان، با شهدا و آرمان‌های انقلاب تجدید پیمان کردند و سپس با شور و اشتیاق راهی مقصد شدند.