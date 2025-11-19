به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل،در نشست قرارگاه اقتصادی شهرستان مشگین‌شهر گفت: برای واحد‌های تولیدی و پروژه‌های اشتغال‌آفرین شهرستان مشگین‌شهر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

بهروز خلیلی از تخصیص ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحد‌های تولیدی و پروژه‌های اشتغال‌آفرین این مشگین‌شهر خبر داد.

وی اظهار کرد: این تسهیلات با اولویت بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تأکید استاندار اردبیل بر موضوع تنظیم بازار، از مدیران اجرایی خواست نظارت‌ها را افزایش دهند.

خلیلی همچنین با بیان اهمیت کیفیت پخت نان به عنوان کالای اساسی، از تشکیل کارگروه فوری برای پایش و کنترل کیفیت آرد و نان در سطح نانوایی‌ها خبر داد.

وی به دغدغه دامداران منطقه اشاره کرده و اطمینان داد که تأمین نهاده‌های دامی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و تخصیص به موقع اعتبارات، به طور جدی پیگیری می‌شود تا دامداران به فعالیت ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: اجرای مصوبات قرارگاه اقتصادی شهرستان مشگین‌شهر به صورت مستمر پایش خواهد شد تا آثار آن در اقتصاد و معیشت مردم منطقه قابل مشاهده باشد.