فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) گفت: همزمان با هفته بسیج، هزار و چهارصد و چهار برنامه در استان قم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) در نشست خبری گفت: به مناسبت هفته بسیج، هزار و چهارصد و چهار برنامه در ۸۰۰ رده پایگاه، حوزه مقاومت، بسیج اقشار و بسیج ادارات و سازمانها اجرا میشود.
سردار فتح الله جمیری افزود: برنامههای هفته بسیج از ۳۰ آبان ماه با عنوان میقات صالحین در مصلاهای نماز جمعه آغاز خواهد شد.
وی گفت: تشییع شهدای گمنام، اجرای طرحهای بسیج سازندگی، اعزام پزشکان به مناطق محروم، برگزاری همایش جهاد تبیین در دانشگاهها و مدارس و برگزاری نمایشگاه در نواحی بسیج از جمله برنامههای در هفته بسیج است.