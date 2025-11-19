به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی‌شهر گفت: این طرح که در سال‌های اخیر به صورت خودجوش با همت مردم آغاز شده است، با استقبال گسترده شهروندان و توجه دامداران به استفاده از ضایعات خشک‌شده، مورد حمایت شهرداری قرار گرفته و اکنون به‌صورت رسمی در شهرستان اجرا می‌شود.

مهدی صادقی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده پسماند‌های خانگی از نوعِ‌تر است، ترویج فرهنگ تفکیک این مواد از مبدأ و تبدیل آنها به خشکاله می‌تواند، گام اساسی در مدیریت پایدار محیط زیست شهری، کاهش آلودگی و تولید کمپوست یا خوراک دام بردارد.

خشکاله شامل ضایعات خوراکی خشک‌شده نظیر پوست میوه، سبزی خشک، تفاله چای و قهوه است که اگر به‌درستی جمع‌آوری و خشک شوند، علاوه برجلوگیری از فساد و بوی نامطبوع، موجب کاهش چشمگیر زباله‌های‌تر و هزینه‌های دفع پسماند می شود.