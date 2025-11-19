پخش زنده
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) در واکنش به اخباری مبنی بر ایجاد قطعهای ویژه برای طبقات مرفه گفت: قطعه ۹۰ مختص افراد خاص نیست و خرید برای عموم آزاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدجواد تاجیک در واکنش به شایعاتی که درباره قطعه ۹۰ و بازتاب آن در رسانهها مطرح شده اظهارکرد: تفاوت قطعه ۹۰ با قطعات همجوارش این است که از ابتدا بهصورت اصولی و با درنظرگرفتن زیرساختها ساخته شده است. این قطعه به هیچ عنوان متعلق به افراد خاص یا دارای قیمت خارج از دستور نیست؛ قطعه ۹۰ کاملاً عمومی است.
وی ادامه داد: زمانی انبار سنگ سازمان در این محل قرار داشت و سنگ لحد در همانجا نگهداری میشد و اطراف آن نیز دیوارکشی شده بود. با توجه به کمبود قبر در بهشت زهرا (س)، تصمیم گرفتیم از این فضا نیز استفاده کنیم. به همین دلیل، عملیات قبرچینی انجام شد و اکنون ۱۵ هزار پلاک قبر سه طبقه ایجاد شده که در مجموع به ۴۵ هزار طبقه قبر میرسد.
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) تأکید کرد: شکل خاص این قطعه که در رسانهها نیز بازتاب داشته، به دلیل فریمگذاری، قاببندی و کف صاف و بتن سفید آن است که ظاهر متفاوتی به این قطعه داده است. اگر کسی متوفی داشته باشد، میتواند در این قطعه عزیزش را به خاک بسپرد و اگر متوفی ندارد و متقاضی این قطعه است میتواند پیشخرید کند.
وی با بیان اینکه بر خلاف برخی تصورات، این قطعه مختص افراد خاص نیست و خرید برای عموم آزاد است، گفت: طبق تقسیمبندی نواحی در سازمان بهشت زهرا (س)، قبور هر ناحیه قیمت مشخصی دارد. بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری، هزینه هر پلاک قبر در این قطعه، در صورتی که دفن در همان روز انجام شود، ۱۸۸ میلیون تومان و قیمت رزرو و پیشخرید هر پلاک ۲۴۳ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت قبور در سایر قطعات این ناحیه نیز همین میزان است. لازم به ذکر است که هر پلاک قبر شامل سه طبقه است.
تاجیک در این خصوص ادامه داد: جهت احداث آرامستانهای جدید، همکاری دستگاهها الزامی است و در صورتی که همکاری صورت نگیرد، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد. در این راستا مکاتباتی انجام شده و مجموعه دادگستری نیز پای کار آمده و به دستگاهها نامه زد و ضربالاجل تعیین کرده است.
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) در پایان با بیان اینکه یک زمین در جنوب غرب و یک زمین در جنوب شرق تهران مدنظر داریم، افزود: برای ۵۰ سال آینده به ۱۷۰۰ هکتار زمین نیاز داریم تا در تهران در این بازه زمانی با مشکل مواجه نشویم. برای تهران تنها یک آرامستان کافی نیست و نباید به ایجاد یک آرامستان بسنده کرد.
طی روزهای اخیر تصاویری در فضای مجازی مبنی بر ایجاد قطعهای ویژه در بهشت زهرا برای طبقات مرفه پخش شده است. روایتی که واکنش افکار عمومی را در پی داشته است.