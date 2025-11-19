بیست ویکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان «رویداد ملی قهرمان» همراه با انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتابهای تب ناتمام، همسفر آتش و برف و خانوم ماه به صورت برخط در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار بابازاده فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات آزادسازی سوسنگرد گفت: در دوران بسیار سخت و خفقان ستمشاهی مرد بی بدیلی مانند امام راحل به اتفاق مردم اقدام به پایه گذاری انقلاب بزرگی کردند که نصرت الهی همراه شان بود و دشمنان تصوری نداشتند این انقلاب به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه درجریان انقلاب اسلامی مردم به نقطه تکامل رسیدند گفت: در دفاع مقدس ۸ ساله در تامین ابزار جنگی مشکل داشتیم، اما خدا با ما بود و با ایمان راسخ رزمندگان به رهبری امام راحل در مقابل دشمنان دندان مسلح ایستادیم.

سردار بابازاده خاطر نشان کرد: شهدا مظهر اقتدار ایران اسلامی هستند و اگر این عزیزان نبودند و فداکارانه جانفشانی نمی‌کردند امروز چگونه این صندلی‌های مدیریتی به این مسئولان می‌رسید پس باید قدردان رشادت‌های شهدای مان باشیم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا تصریح کرد: با توجه به اعتماد و اطمینان به نفسی که در هشت سال دفاع مقدس بدستآورده بودیم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز با رهبری‌ داهیانه مقام معظم رهبری و حمایت و پشتیبانی مردم و رشادت نیرو‌های مسلح توانستیم بر دشمنان فائق شویم.

کتاب «تب ناتمامِ» درباره مادر جانباز شهید دخانچی، کتاب «خانم ماه» داستانی از زندگی خانم ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی و کتاب «همسفر آتش و برف» درباره زندگی شهید قهاری، اسطوره‌های معاصر ما را به تصویر می‌کشند. در پایان مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل شد.