مراسم استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، روز چهارشنبه با حضور مردم، مسئولان و جمعی از خانواده‌های شهدا در شهرستان مه‌ولات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد بزرگداشت شهید گمنام شهرستان مه‌ولات گفت: پیکر این شهید والامقام پس از حضور دو روزه در مه‌ولات، طبق برنامه مقرر برای ادامه تشریفات، به شهرستان بجستان منتقل خواهد شد.

افزود: مردم مه‌ولات همواره قدردان رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا بوده‌اند و حضور امروز آنها نشان داد که فرهنگ شهادت همچنان در دل این مردم زنده است.

وی ادامه داد: شهروندان مه‌ولاتی با حضور گسترده خود در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را نسبت به مقام والای شهدا نشان دادند و برگزاری این مراسم در شهرستان، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مقام شهدا و یادآوری جایگاه والای ایثارگری در جامعه است.