

متن پیام حجت الاسلام سید محمد موحد، به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ادامه اعتراض های مردمی و مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد به ساخت غیر قانونی سد در منطقه حفاظت شده دنا و سادات محمودی نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز در متنی در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست باید در انجام وظایف قانونی خود نگاه جامع، کارشناسی و بر اساس واقعیت های اقلیمی داشته باشند و از الگوهای ناعادلانه پرهیز نمایند.

در ادامه این پیام آمده است: مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد برای دفاع از حقوق مردم استان از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهند ‌کرد.