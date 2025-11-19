واکنش نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده به ادامه ساخت غیر قانونی سدهای ماندگان و خرسان ۳
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در متنی در فضای مجازی به ادامه سدسازی های غیرقانونی در منطقه حفاظت شده دنا و سادات محمودی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه اعتراض های مردمی و مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد به ساخت غیر قانونی سد در منطقه حفاظت شده دنا و سادات محمودی نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز در متنی در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد. متن پیام حجت الاسلام سید محمد موحد، نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: وزارت نیرو و سازمان محیطزیست باید در انجام وظایف قانونی خود نگاه جامع، کارشناسی و بر اساس واقعیت های اقلیمی داشته باشند و از الگوهای ناعادلانه پرهیز نمایند. در ادامه این پیام آمده است: مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد برای دفاع از حقوق مردم استان از تمام ظرفیتهای نظارتی خود استفاده خواهند کرد.