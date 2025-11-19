به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در این دوره با افزایش دو برابری تیم‌های شرکت کننده ۴۸ تیم حضور یافتند. رقابت‌ها در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار می‌شود. ابتدا تیم‌ها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند. قطر برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه کرد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

برنامه - دور یک هشتم نهایی:

ایتالیا ۳ - ۲ ازبکستان

اوگاندا ۱ - ۱ بورکینافاسو (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود بورکینافاسو)

مکزیک ۰ - ۵ پرتغال

برزیل ۱ - ۱ فرانسه (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود برزیل)

سوئیس ۳ - ۱ ایرلند

کره شمالی ۱ - ۱ ژاپن (در ضربات پنالتی ۴ - ۵ به سود ژاپن)

اتریش ۴ - ۰ انگلیس

مالی ۲ - ۳ مغرب

برنامه - دور یک چهارم نهایی:

جمعه ۳۰ آبان:

اتریش - ژاپن

ایتالیا - بورکینافاسو

پرتغال - سوئیس

مغرب - برزیل

در جدول گلزنان آنیسیو کابرال از پرتغال با ۶ گل صدرنشین است و یوهانس موزر از اتریش با ۵ گل دوم است.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم آلمان با شکست فرانسه قهرمان شد و تیم مالی در رده سوم قرار گرفت.

-تیم ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب می‌شد، با نتایج ضعیف از دور گروهی حذف شد.



در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیم‌های شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان نیز هر یک موفق شده‌اند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم ایران در ۴ دوره در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.