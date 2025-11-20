پخش زنده
با توجه به شرایط موجود و میزان آلایندهها، تمرکز بر حوزه غربالگری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یک اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با هشدار درباره کاهش سن بروز سرطان در استان خوزستان بر لزوم تمرکز بر غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان به عنوان راهکاری کلیدی در شرایط کنونی که کاهش آلایندهها دشوار به نظر میرسد تاکید کرد.
ماریا چراغی روز چهارشنبه در حاشیه کنگره بینالمللی جراحی سرطان به تاثیر آلایندههای خوزستان در بروز سرطان اشاره و اظهار کرد: آلایندهها در کتب علمی به عنوان خطر فاکتورها شناخته میشوند که در بروز سرطان تاثیر زیادی دارند.
وی با اشاره به اینکه منشا برخی آلودگیها خارج از مرزها و منشا برخی دیگر در داخل کشور است گفت: با توجه به شرایط موجود، کاهش میزان آلایندهها سخت به نظر میرسد از این رو تمرکز بر حوزه غربالگری ضروری است.
این استاد دانشگاه بهترین شیوه زندگی در شرایط فعلی را آگاهی از علائم اولیه و مراجعه فوری به مراکز درمانی برای تشخیص زودهنگام عنوان کرد و افزود: اگر تشخیص سرطان در مرحله اول باشد قطعاً به درمان منجر میشود، اما در صورتی که به مراحل سوم و چهارم برسد دیگر نمیتوان با قطعیت درباره درمان آن صحبت کرد.
وی بیان کرد: اگر قبلا قرار بود زنان از ۴۰ سالگی آزمایش ماموگرافی انجام دهند اکنون باید از ۲۵ سالگی حداقل هر سه تا پنج سال این آزمایش را انجام دهند یا در مردان آزمایش PSA برای غربالگری پروستات باید جدی گرفته شود.
چراغی انجام آزمایشهای ساده و در دسترس مانند خون مخفی در مدفوع که در مراکز بهداشتی به صورت رایگان انجام میشود را ضروری دانست و گفت: افراد هنگام رسیدن به ۴۰ سالگی باید هر سه سال یکبار این آزمایش را انجام دهند.
این اپیدمیولوژیست خطاب به مسئولان برای مقابله با آلایندهها تشکیل کمیته اضطراری سرطان از پیشگیری تا درمان در استان خوزستان را پیشنهاد داد و افزود: باید از کشورهایی که قبلاً با این آلایندهها مواجه بودند، مشاوره گرفته و راهکارهای آنها را در کشور پیادهسازی کنیم.
وی بیان کرد: خوزستانی با آلایندههای مختلف در آب، هوا و خاک مواجه است پس مشاوره با کشورهای دارای تجربه در این زمینه کمک بزرگی میکند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: توصیه اول من بر خود مراقبتی، افزایش سواد سلامت و ارتقای آگاهی مردم است و پس از آن، ارجاع به موقع برای تشخیص است.
چراغی گفت: یر اساس این گزارش خشک شدن تالابهای حیاتی همچون هورالعظیم، آتشسوزیهای مکرر در مرز ایران و عراق، فعالیتهای گسترده صنعتی، سوزاندن بقایای مزارع کشاورزی و ترافیک فشرده شهری، همه در کنار شرایط جوی پایدار، ترکیبی خطرناک از آلودگی مداوم را ایجاد کردهاند به گونهای که مدارس برخی پایهها در تعدادی از نقاط استان به صورت غیر حضوری برگزار شدند.
بارندگیهای پاییزی در هفته اخیر اگر چه تا حدودی آلایندههای هوا را برطرف کرد، اما همچنان آلودگی در هوای اهواز ماندگار است.