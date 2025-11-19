پخش زنده
آیین تجلیل از برگزیدگان حوزه کتاب ، کتابداری و کتابخوانی استان سمنان و مراسم سراسری رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر سه کتاب شاخص در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید دهقانلو، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان، در خصوص سیوسومین دوره هفته کتاب گفت: «شعار امسال هفته کتاب بخوانیم برای ایران است و بر این اساس مجموعهای از برنامههای متنوع فرهنگی در سراسر استان تدارک دیده شد.»
وی با اشاره به برگزاری «جشن بزرگ هفته کتاب» در مرکز استان افزود: «در این برنامه از کتابداران برتر، کتابخانههای برتر و حامیان منتخب کتاب و کتابخوانی قدردانی شد.
دهقانلو همچنین از رونمایی سراسری تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب «خانوم ماه»، «تب ناتمام» و «همسفر آتش و برف» خبر داد و گفت: «این آثار روایتگر نقش مهم و کمتر گفتهشده همسران شهدا در مدیریت خانواده و همراهی با رزمندگان در سختترین شرایط دوران دفاع مقدس است.»
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان درباره نحوه انتخاب برگزیدگان این جشن توضیح داد: «حدود ۲۰ نفر از برگزیدگان امروز بر اساس ارزیابیهای سامانهای و شاخصهای کشوری انتخاب شدهاند. بهعنوان مثال، کتابخانه برتر براساس میزان امانت سالانه و حامی برتر براساس شاخصهای حمایتی مادی و معنوی مشخص شده و نتایج، رتبهبندی و از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور به استان اعلام شده است.»
مراسم هفته کتاب با حضور فعالان فرهنگی، کتابداران و علاقهمندان حوزه کتاب و کتابخوانی در سالن کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد.