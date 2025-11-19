پخش زنده
امروز: -
فصل تازه برنامه «پانتولیگ»، با تمرکز بر رقابتهای پانتومیم و چالشهای هیجانانگیز شرکتکنندگان، بهزودی از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید برنامه تلویزیونی «پانتولیگ»، از تولیدات سرگرمکننده شبکه سه، با اجرای محمدرضا گلزار و با محوریت بازی مهیج پانتومیم، وارد دوره تازهای از رقابتها و چالشهای گروهی خواهد شد.
در فصل جدید «پانتولیگ»، شرکتکنندگان در قالب مراحل متفاوت، تلاش میکنند با بهرهگیری از خلاقیت، سرعتعمل و تواناییهای نمایشی خود در بازی پانتومیم، امتیاز کسب کنند و مراحل متنوع مسابقه را پشت سر بگذارند.
این برنامه با طراحی بخش های تازه و فضایی پرنشاط، تلاش دارد لحظاتی شاد و پرهیجان را برای مخاطبان شبکه سه رقم بزند.