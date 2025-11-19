پخش زنده
دبیران ستاد اقامه نماز منطقه دو کشور در بندرعباس گرد هم آمدند و درباره راهکارهای گسترش فرهنگ نماز اول بین وقت بین نوجوانان رایزنی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام حسین کمیلی دبیر ستاد اقامه نماز منطقه دو کشور گفت: از هر یک از استانهای خراسان رضوی - خراسان شمالی و خراسان جنوبی - کرمان - سیستان و بلوچستان و هرمزگان یک نفر بعنوان دبیر ستاد اقامه نماز و کارشناس فرهنگ نماز در نشست حضور داشت.
حجت الاسلام محمد اعتمادی دبیر ستاد اقامه نماز هرمزگان نیز گفت: تشویق و ترغیب نوجوانان در مدارس برای برپایی نماز جماعت و تبیین برنامههای فرهنگی و اقناعی با هدف گسترش فرهنگ نماز اول وقت در ادارهها و بین کارکنان صنایع و بنگاههای اقتصادی در سال ۱۴۰۵ از محورهایی است که در ادامه نشست و با حضور کارشناسان ستاد اقامه نماز منطقه دوی کشور به اطلاع استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان استانی میرسد.
