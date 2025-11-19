به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام حسین کمیلی دبیر ستاد اقامه نماز منطقه دو کشور گفت: از هر یک از استان‌های خراسان رضوی - خراسان شمالی و خراسان جنوبی - کرمان - سیستان و بلوچستان و هرمزگان یک نفر بعنوان دبیر ستاد اقامه نماز و کارشناس فرهنگ نماز در نشست حضور داشت.

حجت الاسلام محمد اعتمادی دبیر ستاد اقامه نماز هرمزگان نیز گفت: تشویق و ترغیب نوجوانان در مدارس برای برپایی نماز جماعت و تبیین برنامه‌های فرهنگی و اقناعی با هدف گسترش فرهنگ نماز اول وقت در اداره‌ها و بین کارکنان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۵ از محور‌هایی است که در ادامه نشست و با حضور کارشناسان ستاد اقامه نماز منطقه دوی کشور به اطلاع استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان استانی می‌رسد.

