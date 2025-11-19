عطر جان‌بخش شهادت در شهرستان جغتای پیچید و پیکر مطهر یک شهید دوران دفاع مقدس در میان استقبال مردم این شهرستان تشییع شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان جغتای گفت: این شهید والامقام پس از سال‌ها غربت، در منطقه عملیاتی والفجر در مهران تفحص شده بود.

سرهنگ پاسدار محمد رامشینی افزود: ورود این شهید، موجی از معنویت را در دل‌ها ایجاد کرد و از عصر روز گذشته (سه شنبه)، مردم عاشق روستا‌های زرقان، حطیطه، فریمانه و ابوچناری در استقبالی بی‌سابقه، مقدم شهید را گرامی داشتند.

او ادامه داد: اوج این دلدادگی، در شب وداع با پیکر مطهر شهید در سالن ۹ دی سپاه رقم خورد و مراسمی از شامگاه تا طلوع آفتاب با حضور پرشور مردم، خانواده معظم شهدا و نوای حزین زیارت عاشورا برگزار شد.

به گفته وی، این حضور پربرکت، بهانه‌ای شد تا جلسه اخلاق هفتگی مدیران ادارات شهرستان که هر هفته، صبح چهارشنبه برگزار می‌شود، امروز در محضر این شهید بزرگوار برپا شود.

حضور پرفیض این پیکر مطهر در سطح مدارس و میان اقشار مختلف، حال و هوای شهید و شهادت را در جغتای پراکنده کرد و سپس، این امانت گرانبها برای ادامه مراسم تشییع و انتقال به مشهد مقدس، به شهرستان جوین بدرقه شد.