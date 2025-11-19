رییس هیات‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی میاندوآب گفت: «ورهرام بابانژاد» راننده تاکسی امانت‌دار میاندوآبی در اقدامی خداپسندانه، یک عدد کیف دستی حاوی ۲ عدد سکه طلای جامانده درخودرو را به دست صاحبش رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کریم گلیار اظهار کرد: این راننده پس از آنکه متوجه جاماندن سکه‌های طلا به همراه چند عدد کارت عابر بانک در خودرو شده بود، بلافاصله موضوع را به این اتحادیه اطلاع داد.

وی افزود: پس ازچند ساعت از اطلاع این راننده، وسایل جامانده به صاحبش که یک مسافر خانم بود، تحویل داده شد.

وی گفت: امسال در چند مورد وسایل قیمتی از جمله گوشی تلفن همراه، لباس وکارت عابر بانک مسافران در تاکسی جامانده که رانندگان عزیز آنها را بلافاصله به اطلاع اتحادیه رسانده که برخی تحویل صاحبان خود داده شده و برخی هم در دفتر اتحادیه باقی مانده است.

گلیار ضمن درخواست از شهروندان برای مراقبت از وسایل خود به هنگام تردد در سطح شهر به آنها توصیه کرد تا حد امکان در سفرهای درون شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از امنیت جانی و مالی خود آسوده خاطر باشند.

هم اکنون ۸۲۰ تاکسی گردشگی و خط، یک هزار و ۲۰۰ تاکسی تلفنی(۸۳ آژانس) و ۵۳ دستگاه ون جابجایی مسافران را در شهر ۱۵۰ هزار نفری میاندوآب‌ برعهده دارند.