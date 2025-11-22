در آیینی از کتابداران، نویسندگان، شاعران و فعالان حوزه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در این آئین با اشاره به اهمیت پاسداشت جایگاه کتاب و کتابدار گفت: همزمان با سی و سومین دوره بزرگداشت هفته کتاب، از کتابداران، نویسندگان، شاعران و فعالان حوزه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی شد. محسن جبارنژاد افزود: این مراسم بخش ویژهای با عنوان روایت قهرمان تدارک دیده شده که همزمان در بسیاری از استانهای کشور اجرا میشود. جبارنژاد با اشاره به رونمایی از سه عنوان کتاب تازه منتشرشده در حوزه دفاع مقدس اضافه کرد: در بخش روایت قهرمان، از سه کتاب برگرفته از تقریظهای مقام معظم رهبری که با محوریت مادران شهدا و نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تدوین شدهاندرونمایی میشود. وی ادامه داد: این مادران، نقشآفرینان اصلی در انتقال فرهنگ مقاومت و ترویج ارزشهای والای انقلاب اسلامی هستند و رونمایی از این آثار گامی برای پاسداشت مجاهدتهای آنان است.