کارشناس هواشناسی گفت: به علت پایداری و سکون نسبی هوا در قم احتمال انباشت آلاینده‌های جوی بویژه در ساعات صبح وجود دارد.

انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از فردا در قم

انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از فردا در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: تا پنج روز آینده شرایط جوی استان پایدار خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: به علت پایداری و سکون نسبی هوا احتمال انباشت آلاینده‌های جوی بویژه در ساعات صبح وجود دارد.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: از امروز و تا روز جمعه حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۳ درجه و حداقل دما ۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان افزود: سردترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه نیزار با ۱ درجه سانتیگراد بوده است.