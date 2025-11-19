مردم شهر پاتاوه با اشک و حضوری پر شور شهدای خوشنام دوران دفاع مقدس را بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم شهر پاتاوه با حضور باشکوه و اشکهای جاری خود، بار دیگر معنای واقعی میهماننوازی ایرانی را به نمایش گذاشتند. استقبالی که تجدید عهدی باشکوه با آرمانهای شهدای گمنام لقب گرفت.
تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه تشییع پیکر شهدای گمنام بخش پاتاوه