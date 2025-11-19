به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان، پرستو حبیبی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F۳۲، در ورزشگاه دوومیدانی مجموعه ورزشی پرنس فیسل به مصاف حریفان خود رفت و به ترتیب ۱۹.۴۴متر، ۲۲.۸۹متر، ۲۲.۳۵متر، ۲۲.۰۵متر، ۲۲.۲۰ متر و ۲۲.۲۱ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۲۲.۸۹ متر بود در رده سوم این دوره از بازی‌ها قرار گرفت.

نماینده کشور تونس با ثبت بهترین پرتاب ۲۵.۷۹ در جایگاه نخست و نماینده مراکش با ۲۴.۲ متر پرتاب سکوی دوم بازی‌ها را بدست آوردند.