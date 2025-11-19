پخش زنده
تقریظهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» امروز در بندرعباس رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ این تقریظها از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقشآفرینیهای زنان قهرمان ایرانی، در ایام شهادت حضرت فاطمة الزهرا سلام (س) و هفته کتاب، منتشر شده است.
کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی است که تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بیپایان مادر صبور و پرتحمّل وی را نشان میدهد.
کتاب «خانومْ ماه» نیز به قلم ساجده تقیزاده، داستان زندگی خانمْ ناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی، و «همسفر آتش و برف» هم به نویسندگی فرهاد خضری روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی هرمزگان امروز در مراسم رونمایی از این آثار در بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با نام «رویداد ملّی قهرمان» در بندرعباس گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی دو کتابخانه در شهرستانهای سیریک و بستک به بهره برداری رسید.
انوشیروان پیشدار با بیان اینکه کتاب و کتابخانه از رکنهای مهم پیشرفت فرهنگی در هر جامعهای است افزود: از چهار هزار و ۲۲۹ کتابخانه عمومی فعال در کشور، ۷۸ کتابخانه در هرمزگان است.
وی گفت: امیدواریم این شمار به ۷۸۰ کتابخانه برسد تا عدالت فرهنگی بیشتر در سراسر هرمزگان محقق شود.
احمد پویافر فرماندار بندرعباس هم در این مراسم با اشاره به نقش بیبدیل کتاب در رشد و تعالی جوامع گفت: به رغم پیشرفتهای فناورانه، کتاب و کتابخانه همچنان مؤثرترین ابزار یادگیری و ارتقای فرهنگی است.